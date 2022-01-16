В Челябинске полицейские ликвидировали наркопритон

Мужчина, предоставлявший свое жилье наркозависимым, уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские обнаружили и ликвидировали наркопритон, который местный житель устроил в своей квартире. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, трое его гостей привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Наркопритон правоохранители выявили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В квартире они обнаружили 31-летнего хозяина и еще трех человек, которые употребляли наркотические вещества. Впоследствии выяснилось, что безработный челябинец, предоставлявший свою квартиру наркозависимым, уже привлекался к ответственности за незаконное хранение запрещенных веществ.

«В отношении хозяина жилища возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ („Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Максимальная санкция за данное противоправное деяние — лишение свободы на срок до четырех лет»,— уточнили в ведомстве.

Остальных обитателей наркопритона привлекли к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств без назначения врача»). Им грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или арест на 15 суток.

На данный момент решается вопрос об избрании владельцу наркопритона меры пресечения.