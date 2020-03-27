В Челябинской области готовят койки для больных коронавирусом

Норматив согласован с федеральным центром.

Послушать 00:00

В связи со стремительным развитием ситуации с заболевшими коронавирусной инфекцией, регионы готовят койки в больницах для зараженных. В Челябинской области будет сформировано три пункта: в Миассе, Магнитогорске и Челябинске.

«По рекомендации федерального центра мы разворачиваем дополнительные койки для больных коронавирусом. В Челябинске для этого будет освобождена клиническая больница № 2. В течение 10 дней пациенты будут выписаны или переведены, новые маршрутизированы в другие медицинские учреждения. Койки также будут развернуты в Миассе и Магнитогорске. Норматив согласовали с федеральным центром 0,5 коек на 1000 человек проживающих, пока развернем 30% от объема, в случае необходимости — больше», — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, в Миассе, Магнитогорске и Челябинске открываются дополнительные лаборатории, к действующей в Роспотребнадзоре. Все они будут в полной мере оснащены тест-системами на выявление коронавирусной инфекции.