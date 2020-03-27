Федеральная служба судебных приставов Челябинской области меняет порядок работы

Ведомство приостанавливает личный прием граждан.

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УФССП России по Челябинской области изменит порядок работы. С 19 марта 2020 года временно ограничен личный прием граждан. Вместо этого в структурных подразделениях ведомства будут установлены переносные боксы для корреспонденции, где граждане смогут оставить свои документы.

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверка и приниматься процессуальное решение. По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам 83512553403, 2553404, 2553429, 2553431, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области 83512525300», — сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

Узнать ответ по обращениям, которые уже были поданы, можно по номерам телефонов структурных подразделений. Номера телефонов можно посмотреть на сайте.

Кроме того, ведомство напоминает, что у граждан есть возможность подать заявления в электронном формате через сайт или с помощью Единого портала государственных услуг.