«Мы работаем в режиме 24/7»: Алексей Тексер обратился к правительству и главам районов

Глава региона потребовал лично контролировать ситуации в муниципалитетах.

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В Челябинской области, как и во всей России, большинство жителей завтра, 28 марта, уйдут на длинные выходные, которые объявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Однако, отдыхать будут далеко не все. Глава Челябинской области Алексей Текслер обратился к региональному правительству, а также главам муниципалитетов с напоминанием о том, что работа продолжается.

«Нерабочая неделя не для нас, мы продолжаем работать в режиме 24/7. Кроме того, в полном объеме будут работать министерство здравоохранения, министерство социальной защиты и министерство общественной безопасности», — сообщил Алексей Текслер.

Глава региона настоятельно попросил постоянно оставаться на связи, а также забыть об отпусках.

«Требую не допускать сбоев в работе электроснабжающих организаций, медицинских учреждений, чрезвычайных служб и лично контролировать работу. Обеспечить населению доступ к продуктам и необходимым вещам. Ситуация требует от нас решительных мер, кому-то из наших земляков эти меры могут показаться избыточными. Нужно спокойно и уважительно объяснять, что это необходимо для сохранения здоровья, не допускать панических настроений и слухов», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля 2020 года будут закрыты развлекательные заведения, розничные магазины (кроме продовольственных и аптек), спортивные клубы, кинотеатры и многое другое. Жителей Челябинской области просят оставаться дома, минимизировать контакты, покидать жилье только в случае острой необходимости.