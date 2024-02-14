В Челябинской области готовят к изъятию 20 участков сельскохозяйственных земель

Их не используют по назначению

В Челябинской области изучили участки, которые предназначены для ведения сельского хозяйства. По 20 неиспользуемым землям специалисты приняли решение об их изъятии. Всего нарушения нашли на 223 участках. Об этом руководитель управления Россельхознадзора Челябинской и Курганской областей Анатолий Литовченко сообщил на Межрегиональной агропромышленной конференции.



Управление провело проверку в рамках сотрудничества с муниципалитетами при вводе в оборот востребованной, но неиспользуемой сельскохозяйственной земли.

Общая площадь проверенных земель составила 8528,38 гектара.

«По 20 неиспользуемым земельным участкам (площадью 238,3 гектара) направлены материалы в областной Минсельхоз для подготовки иска об их изъятии, по 203 участкам, если в летне-осенний сезон земля не будет введена в оборот, также начнется процедура изъятия», — рассказали в пресс-службе.

Во время выступления на конференции Анатолий Литовченко также обратил внимание на безопасность и качество сельхозпродукции, которую поставляют в соцучреждения. Информацию о поставщиках предоставили 43 муниципалитета. В итоге ведомство провело мониторинг 1362 учреждений социальной сферы и проверило 356 поставщиков животной продукции. Выяснилось, что 112 из них работали с нарушениями.

«Проверялись и производители, 31 из которых, причем 5 челябинских, направили в социально значимые учреждения Челябинской области фальсифицированную молочную продукцию», — добавили в пресс-службе.

Нарушителей привлекли к ответственности. Как уточнили в пресс-службе, работа ведется постоянно и на всей подконтрольной территории.