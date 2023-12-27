Челябинские аграрии в 2024 году смогут воспользоваться новыми мерами господдержки

Среди них — дополнительные субсидии на покупку семян и техники

Челябинские аграрии в 2024 году смогут воспользоваться новыми мерами господдержки, в числе которых — дополнительные субсидии на покупку семян и зерносушильной техники. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин на итоговом в этом году селекторном совещании.

Министр рассказал о планируемой господдержке отрасли в 2024 году. Недавно на заседании комитета по аграрной политике Законодательного собрания Челябинской области обсуждался проект областного бюджета на будущий год в части поддержки сельского хозяйства. По сравнению с бюджетом 2023 года поддержка области увеличится на 456 миллионов рублей.

Основой плюс господдержки отрасли в следующем году — это появление дополнительных субсидий на приобретение семян сельскохозяйственных культур. Осенью аграрии не смогли из-за погодных условий заготовить необходимое количество семян, и сейчас семенной фонд сформирован на 69%: в наличии 167 тысяч тонн, не хватает 75 тысяч тонн.

По инициативе губернатора Алексея Текслера в перечень мер поддержки включены субсидии на приобретение семян. Помощь в поиске недостающих семян готов оказать Минсельхоз России, для этого область в начале следующего года направит в Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального ведомства объединенную заявку с указанием сортового состава нужных партий семян.

Объем субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в 2024 году увеличен на 30 миллионов рублей до 221 миллиона рублей. В перечень субсидируемой техники будет включено зерносушильное оборудование. На программу строительства и модернизации объектов АПК, в том числе зерноскладов (капексы), будет направлено 295,6 миллиона рублей. Сохраняется поддержка приобретения минеральных удобрений — 190 миллионов рублей. В будущем году планируется закупить таких удобрений 19 тысяч тонн в действующем веществе. На производство и реализацию зерна планируется направить 162 млн рублей.

«В 2023 году министерство сельского хозяйства и правительство Челябинской области выполнили обязательства по государственной поддержке сельского хозяйства. В качестве субсидий аграриям на развитие сельского хозяйства и на комплексное развитие сельских территорий перечислено 2 миллиарда 508 миллионов рублей», — сообщил Алексей Кобылин.

Среди мер господдержки — субсидии на развитие подотраслей животноводства, растениеводства, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, гранты на развитие фермерских хозяйств.