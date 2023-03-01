Алексей Текслер в Госсовете предложил усовершенствовать меры поддержки инвесторов

Губернатор Челябинской области выступил с инициативами по развитию механизма налогового вычета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совместном заседании комиссий Госсовета РФ «Инвестиции» и «Экономика и финансы». Глава региона выступил с предложениями по улучшению механизма инвестиционного налогового вычета. Усовершенствовать эту меру поддержки бизнеса поручил президент Владимир Путин.

По мнению Алексея Текслера, в работе с предпринимателями нужно применять проектный подход. При этом важно максимально упростить процедуру получения инвестиционного налогового вычета для бизнеса.

«Проектный подход дает возможность управлять процессом. При этом должен существовать „региональный шлагбаум“ — возможность регионам принимать решения по конкретным проектам, так как налог все-таки идет в региональный бюджет. Также важно, чтобы процедура включения в реестр проектов не была излишне забюрократизирована. Инструмент своевременный, правильный, возможен для реализации, например, в Челябинской области. Но, чтобы он был востребован для всей страны, механизм нужно тщательно дорабатывать», — добавил Алексей Текслер.

С губернатором согласился первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, уточнив, что Минфин внесет ряд предложений в доработку механизма инвествычета.

Первый заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель комиссии по направлению «Инвестиции» Андрей Белоусов обозначил, что главная задача в обновлении механизма инвестиционного налогового вычета — сделать его мультипликативным.

«Чтобы один рубль финансовой поддержки давал 10—20 рублей инвестиций. Это можно сделать, если перейти к кредитной схеме. Источником погашения кредита является прибыль от инвестиций, которая будет получена в данном регионе и создаст налоговую базу. Надо работать с инвестором, в этом смысл данного механизма», — уточнил он.

Закон о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций действует на территории Челябинской области с 2019 года. Инвествычет позволяет снизить региональную часть ставки налога на прибыль с 17% до 8,5% и федеральную часть — с 3% до 0%.

Помимо компаний, которые вкладывают деньги в научные разработки, инвествычетом могут воспользоваться участники промышленных кластеров и национального проекта «Производительность труда», резиденты и управляющие компании индустриальных парков. Также эта мера поддержки доступна гостиницам и предприятиям легкой промышленности, организациям, которые развивают сферу обращения с отходами, меценатам, жертвующим деньги учреждениям культуры.