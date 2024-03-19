Более 12 тысяч пассажиров перевез «Горнолыжный экспресс» в сезоне‑2023/24

Мультимодальный маршрут Челябинск — ГЛК «Солнечная долина» закрыт до следующей зимы

«Горнолыжный экспресс» Челябинской области завершил зимний сезон. Железнодорожники подвели итоги работы мультимодального маршрута Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина», сообщили в пресс-центре ЮУЖД.

Так, с 2 декабря по 17 марта пригородный поезд совершил 37 поездок, его пассажирами стали более 12 тысяч человек.

Мультимодальный маршрут позволяет жителям Челябинска всего за 1 час 50 минут добраться до курорта «Солнечная долина». С прибытием и отправлением поезда на станцию Миасс увязан автобусный трансфер до курорта и обратно.