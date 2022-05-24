Глава за свой счет организовал пожарную безопасность в поселке Челябинской области

Петр Черный участвовал в восстановлении списанной техники и в строительстве пирса для пожарной машины

В Катав-Ивановском районе местные власти обеспечивают пожарную безопасность силами добровольной пожарной дружины и собственными вложениями. Журналист информагентства «Первое областное» пообщалась с главой Тюлюка Петром Черным. Он рассказал, как открытый огонь, который оставляют туристы горных приютов, нередко приводит к возгораниям и что делает лично он, чтобы предотвратить их.

Петр Черный двадцать лет прожил в Челябинске. Там у него была своя фирма по продаже запчастей для автомобилей и техники.

«Пришло время, когда решил вернуться в родные края. Я всегда поддерживал связь с Тюлюком, строил здесь дом. Перевез семью и через год получил предложение баллотироваться на должность главы поселения, хотя никогда к такому не стремился», — рассказывает Петр Черный.

Он уже полтора года работает главой, в его ведении несколько поселков и территория вблизи национального парка «Зигальга», в окрестностях которого любят останавливаться туристы. Они нередко становятся виновниками возгораний: люди оставляют незатушенный костер, пламя которого затем разносит ветер. За порядком в поселке следит дружина.

«Добровольная дружина работает у нас 20 лет. По требованиям надо было организовать пожарный пирс. Это площадка к водоему, откуда техника производит забор воды для работы. Мы изучили все проекты и в качестве покрытия площадки взяли бетонные плиты. Со специалистами просчитали объем работ, ведь нужно было сделать так, чтобы береговая линия не размывалась и основание площадки не разрушалось», — рассказывает глава Петр Черный.

Береговую линию укрепили железобетонной конструкцией с опалубкой. На этом средства, выделенные по смете до подорожания стройматериалов, закончились. Глава поселения не стал долго ждать и закупил материал из своих личных сбережений.

«Задача выполнена, получилось даже лучше, чем задумывали», — признается он.

И это не единственный момент, когда глава поселения с инициативой подходил к делу. В течение 2021 года Петр Черный восстановил списанный пожарный автомобиль, вложил в него около 200 тысяч рублей, буквально перебрал все внутренности техники. Теперь «Урал» готов выезжать на тушения.

«Мы ему передали старенький пожарный автомобиль в нерабочем состоянии с Аши. Глава согласился его взять. И сам, вместе с помощником, восстановил его. Теперь он полностью функционален, они мне весной продемонстрировали: насос забирает воду, дает рукавную линию, все работает», — поясняет замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

Списанный автомобиль не просто поставили на колеса, но и заменили всю боевую часть. В специфике противопожарной техники помогли разобраться специалисты пожарной части № 14 из Катав-Ивановска, коллеги из области помогли собрать боекомплект. Комплекты спецформы на лето и осень подарили друзья Петра Черного.

«Проблема-то не в том, что сами собрали. У нас действует закон о передаче списанной техники из МЧС в муниципалитеты. Но в положениях закона нет сведений, на какие деньги содержать эту технику», — сетует Петр Черный.

Работа Петра Черного стала примером для других. В Тюлюке хотят построить пожарный пост для техники. Здание решил возвести председатель регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Шуляков на собственные средства.

«Когда будет закупка техники (мы уверены, что губернатор выделит средства), мы Петру Черному пообещали выделить новый пожарный автомобиль туда. А ведь он не звонил, не просил сам. А старый как резервный у него останется. Черный — классический пример того, как нужно болеть за свое дело. Ни у кого ничего не просил, сам все сделал с нуля», — рассказывает Валерий Устинов.

Но пожарная безопасность не единственное дело, за которое болеет глава поселения. Он неоднократно обращался в региональный Миндор, чтобы отремонтировали дорогу, которую размывает во время половодья. Дорога, которая больше похожа на стиральную доску, пользуется спросом у жителей региона, она ведет к национальному парку «Зигальга». В региональном Миндортрансе заверили, что проект ремонта дороги уже разрабатывается.

Кроме того, за лето должны восстановить разрушенный мост до соседнего с Тюлюком поселка Александровка. До этого времени по нему можно было пройти только пешком, и даже пожарная техника не имела доступа к селу. Средства на восстановление моста выделил район. Так местная власть поощряет тех, кто работает на результат.

Между тем в Челябинской области есть еще подобные случаи, когда пожарную безопасность обеспечивают неравнодушные люди: собственник «Солнечной долины» в Миассе построил пожарное депо за счет своих средств. Область направила средства на обеспечение его техникой и на увеличение штата. Эта часть прикрывает не только горнолыжный курорт, но и четыре населенных пункта.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу: к 2025 году 100 процентов пожарной техники заменить на новую. Журналист ИА «Первое областное» встретилась с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.



Стоит отметить, что в Тюлюке не только глава поселения, но и сами жители. Так, в 2021 году во всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Гузовых из Тюлюка. А в 2019 году жители сами стали продвигать аккаунт своего поселка в соцсети, за сюжет об этом журналист медиахолдинга «Первый областной» Маргарита Хижняк завоевала первую премию ТЭФИ.