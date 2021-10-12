Жители села Тюлюк пожаловались на провалившуюся дорогу к нацпарку «Зигальга»

Люди готовы выйти засыпать дыры самостоятельно, чтобы исправить ситуацию

Жители села Тюлюк, где весной паводком размыло грунт, вновь пожаловались на ямы на дороге. Об этом местные жители пишут в социальной сети, обращаясь за помощью к властям региона. Дорога пользуется спросом у жителей региона, она ведет к национальному парку «Зигальга». В региональном Миндортрансе заверили, что проект ремонта дороги уже разрабатывается.

«К сожалению, дорога в Тюлюк — проблема долговечная. Единственное, что они могли добиться, — это грейдер, который смягчает проезд. Надеемся, что куратор правильно оценит состояние дороги и услышит нас», — прокомментировала Татьяна Савченко.

О ситуации с дорогой к селу ИА «Первое областное» рассказал глава Тюлюкского сельского поселения Петр Черный. По его словам, дорогу обслуживает областная организация, до которой не могут достучаться. Подрядчик за лето почти ничего не сделал.

«Один раз прислали грейдер, сделали дорогу и про нас забыли. Дорогу опять всю выбило. Скорость движения — минимальная, „скорые“ иногда не успевают доезжать. Людям, которые пытаются строиться в наших тяжелых условиях, отказывает подрядчик в доставке материала, потому что не хотят ездить по нашей дороге. Мы никак не можем сдвинуть с мертвой точки областного подрядчика», — сообщил глава Тюлюкского сельского поселения Петр Черный.

Также он добавил, что особенно тяжело добираться людям, которые болеют. Одну женщину из села три раза в неделю возят на диализ. На то, чтобы преодолеть участок длиной 30 км, приходится тратить 1—1,5 часа. Кроме того, снизился поток туристов.

«Предприниматели жалуются. Ситуация очень тяжелая: обвалы сейчас пошли у нас по дренажным трубам. В одном месте — почти метр дорожного полотна по обочине, в другом — полметра», — добавил Петр Черный.

Жители Тюлюка признались, что готовы самостоятельно заказать машину щебня, взять в руки лопаты и пойти засыпать ямы.

В региональном Миндортрансе ответили, что проект данной дороги находится в разработке.

«Весной после прохождения паводка были ликвидированы места размыва, уложены временные трубы, произведена подсыпка и профилировка дорожного покрытия. Сегодня на автодорогу уехал куратор ОГКУ „Челябинскавтодор“, чтобы проверить ее текущее состояние. Кроме того, выдано предписание подрядной организации провести все необходимые работы для подготовки дороги к зиме», — сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, весной на дороге Тюлюк — Меседа после выхода из берегов реки Юрюзань было подтоплено пять участков проезжей части. Образовались провалы грунта.