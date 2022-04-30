Валерий Устинов: «Пожарные выполнят свой долг, даже с риском для собственной жизни»

В День пожарной охраны — об оснащении частей, самих пожарах и людях, которые каждый день рискуют своей жизнью

В субботу, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Организации, которые должны были бороться с пожарами, появились почти 400 лет назад. Проходят годы, меняется техническое оснащение пожарных, на смену конным обозам приходят автомобили, дозорный на каланче уступает свое место сигнализации и оперативным диспетчерам. Но, как и прежде, неизменным остается одно — люди, которые посвятили себя этой героической профессии.

Журналист ИА «Первое областное» встретилась с замминистра общественной безопасности Челябинской области Валерием Устиновым, чтобы узнать, как сегодня живет пожарная охрана региона.





— Валерий Алексеевич, праздник праздником, но для пожарного каждый день — это, в первую очередь, служба. Поэтому давайте сперва о работе. Расскажите, сколько с начала года пожаров произошло в регионе?

— Надо отметить, что в этом году мы видим снижение по количеству пожаров. Например, по техногенным (это возгорание строений) на 28 апреля произошло 2 532 пожара. В прошлом году за тот же период их было 3 248. По ландшафтным пожарам также видим снижение — 711 против 998, которые были в этот период годом ранее. Видна профилактическая работа всех уровней.

Площадь пожара обычно растет из-за сильного ветра и из-за того, что сухо. Сейчас вот дождей нет, а мы их ждем, как манну небесную. Кто-то не любит, когда идет дождь, а я очень люблю такую погоду, потому что я знаю, что пожаров будет меньше или их не будет вовсе, люди будут жить спокойно. Кажется, это называют профессиональной деформацией.

— С 1 апреля в Челябинской области начался пожароопасный сезон. Что он означает?

— Особый противопожарный режим накладывает обязанности и на жителей области, и на глав муниципальных образований. Когда он вводится, есть запреты: выезд в леса, разведение костров и так далее. Штрафы за нарушение норм пожарной безопасности в это время вырастают вдвое. Если сумма нанесенного гражданином ущерба превышает 250 тысяч рублей, то это уже уголовная ответственность.





— Кроме пожаров сотрудники МЧС работают и на ликвидации половодья. Для нашего региона эта проблема сейчас актуальна?

— У нашего региона есть особенность: паводок у нас еще не прошел, а уже начинаются ландшафтные и лесные пожары. Нет такого, что прошел паводок спокойно, потом пожары. Это усложняет работу оперативных служб. Может размыть дорогу, например. Начало апреля, а мы уже начинаем тушить ландшафтные пожары. Вроде бы, живем на Урале, в некоторых лесах снег еще лежит. Мы переживаем период, когда вода и огонь сходятся вместе.

В этом году ситуация с паводком была в штатном режиме. Это потому что мы каждый год проводим превентивные мероприятия: взрывные работы на реках, распиловку льда на реках. Особенно это юг, Ашинский район, Варненский, Троицкий, Брединский районы.

— Что можно сделать, чтобы исключить появление лесных и ландшафтных пожаров или, как минимум, оперативно ликвидировать возгорание?

— С прошлого года мы с главами муниципалитетов сделали планы тушения ландшафтных пожаров. Раньше такой практики не было — выезжали и ликвидировали по факту. Планы тушения утверждаются главой, согласовываются с министерством.

Пока пожара нет, но мы должны быть готовы к нему. Соответственно, мы делаем эти планы, учитываем все силы и средства в этом районе: противопожарная служба, спасатели, добровольные пожарные команды, частные фермерские хозяйства, которые имеют тракторы, плуги, инвентарь.

Все эти контакты в ЕДДС района или города есть. Приходит сигнал о пожаре и диспетчеру не надо думать, где взять силы и средства. Она открывает этот план и видит, в каком населенном пункте имеются нужные силы и средства. Это облегчает работу и делает ее более оперативной.





— А фермеры принимают участие на добровольных началах?

— Здесь есть интересный момент. Одними из первых в стране закон, наделяющий полномочиями по тушению ландшафтных пожаров глав муниципальных образований, приняли в Челябинской области..

Кроме того, к этому закону мы разработали методику оплаты за тушение ландшафтных пожаров тем силам, которые мы привлекаем. Речь идет о частных лицах, фермерах, например. Они же не получают зарплату за тушение пожаров.

— Средства выделили из областного бюджета?

— Губернатор Алексей Текслер выделил 11,8 миллиона рублей, чтобы мы могли компенсировать затраты этим категориям. Если раньше глава муниципалитета просил фермеров на добрых началах помочь, то сегодня работники знают, что им компенсируют все затраты.





— Эти деньги распределили между всеми муниципалитетами?

— Деньги уже довели до глав всех муниципалитетов. Мы взяли пятилетнюю статистику по каждому району, провели анализ тушения именно ландшафтных пожаров. Районы же горят по-разному. Например, в горнозаводской зоне их меньше, потому что там лес в основном. А на юге области — одни поля. Мы распределили деньги, исходя из этой статистики, по-честному.

В наше министерство даже с Владивостока потом звонили коллеги, чтобы перенять опыт такой методики расчета. Проект закона разработан нами по поручению губернатора Челябинской области. Очень хотели успеть к пожароопасному сезону. Результаты от этой работы будут, я уверен.

— Как меняется техническая оснащенность пожарных? Появляются более современные машины?

— Я прослужил 36 лет, и я могу сравнить, как мы работали раньше и как сейчас. В последние два года впервые у нас в области произошел прорыв в плане оснащения спецтехникой. Главное управление лесами обновило, пожалуй, 100 процентов техники.

Для противопожарной службы области за последние два года закупили 28 машин. В 2021 году 17 пожарных цистерн было куплено на сумму 105 миллионов рублей. В 2022 году — еще 11 машин на сумму 80 миллионов.

К 2025 году у нас стоит задача — 100 процентов пожарной техники заменить на новую. Губернатор Алексей Леонидович поддержал финансово, он понимает, что это важный вопрос, спасибо ему. У нас есть автомобили, которые уже 30 лет в эксплуатации, хотя ресурс пожарного автомобиля — 20 лет.





— А со старой спецтехникой что делают?

— При обновлении парка, машины в рабочем, ухоженном виде отдают добровольным пожарным командам. В прошлом году у нас было создано 11 добровольных пожарных команд (ДПК), так мы прикрыли ими 31 населенный пункт. Никогда такого масштаба не было! В 2022 году планируется также 11 ДПК создать. А всего в Челябинской области 119 добровольных пожарных команд. Нет ни одного района, где бы их не было.

— Новые пожарные части появляются в регионе?

— Да, конечно. Сегодня действует 69 частей областной противопожарной службы. Часть из них была построена за последние два года. Например, при поддержке губернатора создана новая пожарная часть и увеличена численность личного состава в селе Кузнецкое в Аргаяшском районе. Там много баз отдыха, лагерей вокруг озера. Также построено современное депо в поселке Западный Сосновского района.

Собственник «Солнечной долины» в Миассе построил пожарное депо за счет своих средств, деньги губернатор направил на обеспечение ее техникой и на увеличение штата. Эта часть прикрывает не только горнолыжный курорт, но и 4 населенных пункта. Также в Черкаскуле (Каслинский район) новое пожарное депо, Варламово (Чебаркульский район), Железнодорожный район Златоуста.

В апреле 2022 года открылась пожарная часть в поселке Гранитный (Кизильский район). Эта пожарная часть прикрывает 9 населенных пунктов. Также в этом году, 15 апреля, появилась пожарная часть в селе Елененка Карталинского района. А уже 20 апреля сотрудники там выехали на свой первый пожар. Пока они работают во временном, приспособленном помещении. Деньги на строительство нового пожарного депо уже выделены.





— Такое решение было принято после сильного пожара в Карталинском районе летом прошлого года, когда потребовалась эвакуация людей?

— Совершенно верно. Проанализировали ситуацию и решили часть разметить в Елененке, а оттуда можно будет добираться до поселка Запасное.

— Сегодня День пожарной охраны. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать пожарный?

— Я думаю, он должен любить жизнь и любить людей. Тогда он будет готов с риском для собственной жизни спасти жизнь другого человека. Только с любовью к жизни и к людям можно вершить великие дела.

Когда происходит нестандартная ситуация, наш мозг работает определенным образом. Человек встал перед чертой, ты можешь выбрать только два действия: либо предать, либо совершить подвиг. Как на войне. Либо проявляешь благородство, либо трусость.

Иной раз ты не думаешь ни о чем, просто делаешь свое дело. А уже потом, когда пожар потушен и люди спасены, осознаешь, как сильно рисковал. А еще если люди подойдут, скажут «спасибо», то до слез доводит. Думаешь, Боже мой, там же взорвался газовый баллон, он улетел ни в кого не попал.





— Но ведь есть и печальные примеры, когда выезд пожарных может закончиться трагедией?

— От этого никто не застрахован. Вот вам реальная история: начало 2000-ых, Челябинск, пожар. Горит строительная будка на Свердловском проспекте. Приехали тушить и не знали, что там газовый баллон внутри. Там вообще запрещается хранить такие опасные предметы, но у нас и в квартирах их хранят иногда, сами знаете.

От взрыва погиб на месте тогда наш пожарный Эмиль Кусаков, который стоял на пути осколков этого газового баллона. Он был награжден посмертно. Самые тяжелые минуты здесь — когда маме нужно сказать о смерти сына. Сообщает руководство. Представляете этот момент? Захожу к ним домой и не надо ничего говорить, мать все понимает без слов, сразу в слезы.

Эта трагедия, по сути, произошла не от факторов пожара, а от разгильдяйства тех, кто посчитал нормальный оставить там баллон, нарушил правила пожарной безопасности.





— Что бы вы хотели пожелать в День пожарной охраны тем, кто каждый день выезжает на ЧП?

— Для нас это значимый праздник, для тех, кто посвятил жизни спасению людей. Но отмечаем его не всегда, потому что конец апреля — начало пикников. Бывает такое, что и в праздник нужно тушить пожары, делать свою работу.

Хочу пожелать ребятам оставаться самими собой, верить в то, что все будет хорошо. Самое главное, что нужно сказать жителям: если произойдет беда, вы не останетесь одни, к вам моментально приедут профессионалы, которые спасли ни одну сотню людей, они знают свое дело. Пожарные выполнят свой долг, даже с риском для собственной жизни.