Основатели этнодома в нацпарке «Зигальга» победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

Супруги поменяли мегаполис на деревенскую жизнь

Всероссийский конкурс «Семья года» подвел итоги. Победителями в номинации «Семья — хранитель традиций» стали Гузовы из села Тюлюк Катав-Ивановского района Челябинской области. В конкурсе приняли участие около трех тысяч семей, победить смогли только 85. Семья Гузовых — энтузиасты культуры малой родины, — в их числе, рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

«От всей души поздравляем победителей конкурса — Елену и Игоря Гузовых! Южноуральцы всегда активно участвуют в „Семье года“, и 2021 год не стал исключением. Приятно отметить, что регион снова оказался в числе победителей. Уже стало хорошей традицией, что министерство социальных отношений проводит региональные этапы конкурса. И лучшие из лучших получают право представлять область на всероссийском уровне», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.



Супруги Игорь и Елена Гузовы воспитывают пять детей. Елена Гузова, кандидат социологических наук, доцент-консультант Челябинского филиала РАНХиГС, сейчас — председатель совета областной общественной природоохранной организации по созданию и развитию национального парка «Зигальга». Игорь Гузов, майор запаса, многое сделал для сельчан как начальник почты. Супруги влюбились в тюлюкскую атмосферу и поменяли мегаполис на небольшое село. Именно здесь они сумели в полной мере реализовать себя.

Гузовы — энтузиасты: в семейной копилке ведение аккаунта села в сети Instagram, ежегодная благотворительная акция «Новогодняя почта» для сельских детишек и пожилых людей, собственный этнодом-музей «Матрешка», экспозиции которого посетили уже более 3 тысяч туристов со всего мира. Их главная заслуга — активная работа по созданию национального парка «Зигальга», сердцем которого является село Тюлюк, где благодаря усилиям Гузовых открываются новые перспективы для развития туризма, а также создаются рабочие места для односельчан.

Помимо Гузовых, в федеральном этапе «Семьи года» приняли участие еще четыре южноуральские семьи — победители регионального тура. В номинации «Золотая семья» область представили Фарит и Альфия Абдрахимовы, прожившие вместе 43 года. Большая дружная семья из села Кунашак насчитывает 17 человек и личным примером пропагандирует здоровый образ жизни.

Семья Шамгуловых из Ашинского района, представленная в номинации «Сельская семья», воспитывает двух богатырей. В номинации «Многодетная семья» честь Южного Урала отстаивала семья Халимовых из Нагайбакского района, воспитывающая шестерых детей. В номинации «Молодая семья» заявлена на конкурс семья Пудовкиных из Кизильского района.