Южноуральца задержали в челябинском парке с наркотиками

Мужчина хотел сделать закладки.

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В Челябинске южноуралец попался полицейским с наркотическим веществом весом около 21 грамма. В ходе беседы с правоохранителями мужчина объяснил, что хотел сделать с запрещённым порошком.

Подозрительного мужчину сотрудники полиции обнаружили в лесном массиве парка культуры и отдыха имени Гагарина. Проведя досмотр, они обнаружили у него 21 сверток с наркотиками. Мужчина рассказал, что является жителем Еманжелинска, а в парк пришёл, чтобы разместить закладки для наркозависимых.

По его словам, наркотик он приобрёл в интернет-приложении. Затем купил весы и пакетики, расфасовал вещество в гараже весом по одному грамму каждый и отправился в парк, чтобы спрятать свёртки и отправить координаты покупателям.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 УК РФ „покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере“. Максимальное наказание за совершение противоправного деяния — лишение свободы на срок до 15 лет»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент следователь ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.