Пейзажный фотограф запечатлел Таганай при 35‑градусных морозах

Михаил Туркеев поделился секретами съемок в холодное время года

Пейзажный фотограф из Екатеринбурга Михаил Туркеев считает Таганай одним из самых красивых мест в стране. В сильные морозы, которые сковали Челябинскую область на минувшей неделе, он съездил в нацпарк и собрал целую коллекцию завораживающих снимков. Лучшими кадрами и секретами съемки в минус 35 градусов он поделился с информационным агентством Первое областное.

На метеостанции Михаил провел четыре дня. Здесь, на Таганае, он был и раньше, в этот раз в свой объектив он ловил и рассвет, и закат Таганая.

Рюкзак Михаила весил 22 кг. Вот как фотограф рассказывает о прогулке по хребту:

«И все потому, что я нес с собой фото-видео-технику, чтобы запечатлеть моменты, которые подарит природа. А природа в очередной раз удивила. В первый день съемок было −35 градусов. Надо ли говорить, что работать на таком морозе по три часа на рассвете и закате — дело не из легких. Тем не менее я как завороженный смотрел вокруг, при этом интенсивно отмахивая замерзшие руки».

«Многие сталкиваются с проблемами на морозе, потому что подвергают технику резким перепадам. Образуется конденсат, и начинаются „пляски с бубном“. Перед съемкой на морозе я храню технику в прохладном месте (в зависимости от условий это багажник авто, внутреннее пространство палатки или сени приюта...), а за пару часов до съемки выношу рюкзак на мороз. Вся техника в это время находится в толстых кофрах внутри рюкзака. После съемки заношу в тепло и вообще не достаю, если в этот день или на следующий еще предстоит снимать. В тепле храню только аккумуляторы»,

— рассказал он.

На следующий день потеплело до −28, правда, поднялся крепкий ветер. Тут и сам фотограф не понял, что лучше: мороз или ветер.Уральский фотограф показал, как встретил зиму прекрасный Таганай.