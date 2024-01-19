Специалисты национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) сообщили, что погода на Южном Урале поворачивает на весну. Ориентиром для них является пение местных пернатых, которые в этом году выдали первые трели на неделю раньше обычного срока, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Нежное тенькание большой синицы — самый надежный признак зарождения весны. И раздалось оно 16 января, на неделю раньше среднемноголетнего срока, что является рекордом за всю историю наблюдений», — говорят в нацпарке.
Весенний настрой начинают чувствовать и другие животные. Они готовятся к началу брачного периода. Появляются «чирки» на следовой дорожке зайца-беляка. В пары определяются лисицы, их суточные наброды становятся более многочисленными. Так, 17 января на участке Центральная усадьба — Тещин язык специалисты насчитали 21 пересечение тропы следами двух разнополых особей.