Таганайские птицы запели весну

Теньканье большой синицы услышали на неделю раньше обычного

Специалисты национального парка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) сообщили, что погода на Южном Урале поворачивает на весну. Ориентиром для них является пение местных пернатых, которые в этом году выдали первые трели на неделю раньше обычного срока, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Нежное тенькание большой синицы — самый надежный признак зарождения весны. И раздалось оно 16 января, на неделю раньше среднемноголетнего срока, что является рекордом за всю историю наблюдений», — говорят в нацпарке.

Весенний настрой начинают чувствовать и другие животные. Они готовятся к началу брачного периода. Появляются «чирки» на следовой дорожке зайца-беляка. В пары определяются лисицы, их суточные наброды становятся более многочисленными. Так, 17 января на участке Центральная усадьба — Тещин язык специалисты насчитали 21 пересечение тропы следами двух разнополых особей.