Более 20 кормушек развесили в нацпарке «Таганай» в Синичкин день

Присоединиться к ежегодной акции «Подкормите птиц» могут все желающие

Накануне, 12 ноября, в Синичкин день, в национальном парке «Таганай» в Челябинской области стартовала ежегодная зимняя акция «Подкормите птиц». Сотрудники нацпарка вместе с волонтерами прошли более 14 километров и развесили 22 кормушки с угощениями для пернатых. Подкормить птиц могут все желающие посетители нацпарка. Для этого необходимо лишь отправить заявку, сообщили в пресс-службе Таганая.

«В день Зиновия-синичника с кормушками наперевес по двум маршрутам сотрудники нацпарка и волонтеры прошагали в общей сложности 14 километров. Птицы об открытии сезона, похоже, тоже знали. А особо приветливый поползень возле Тещиного языка и вовсе не стал дожидаться, когда семечки окажутся в кормушке, и смело сел на руки»,— рассказали в нацпарке.

Все, кто тоже хочет подкормить птиц в рамках акции, должны отправить заявку на электронный адрес ziteva@taganay.org с указанием количества участников, времени и даты, а также маршрута. В этом году их будет два: от центральной усадьбы до подвесной переправы на Верхней тропе протяженностью восемь километров и от усадьбы до обзорной площадки «Тещин язык» протяженностью шесть километров. Затем останется только дождаться ответного письма и в назначенный час приехать в визит-центр центральной усадьбы. Там выдадут набор для пополнения кормушек, и можно будет отправляться в путь.