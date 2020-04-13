В Челябинской области дезинфицируют электрички

Для этого используются генераторы холодного тумана.

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В России все еще сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Коронавирус Covid-19 распространяется с высокой скоростью. Поэтому на ЮУЖД приняли дополнительные меры безопасности.

В моторвагонные депо Челябинска, Кургана и Сакмарского района поступили генераторы холодного тумана, которые позволяют проводить эффективную дезинфекцию пригородных электричек. Ее будут осуществлять во время технического обслуживания (раз в четыре дня) и во время текущего ремонта.

«Дезинфекционный туман считается наиболее универсальным способом обработки. Техника позволяет добиваться мелкой дисперсии, проникающей в самые труднодоступные места. Мобильный генератор помогает производить санобработку с большей скоростью и эффективностью, а также избавляет от необходимости дополнительного проветривания вагонов», — сообщили в ЮУЖД.

Отметим, что ежедневно при каждом прибытии на станцию формирования в электропоездах проводится дезинфекция контактных поверхностей: обрабатываются диваны, поручни, ручки, подоконники и оконные рамы, санитарные узлы.

Все локомотивные бригады обеспечиваются защитными масками, перчатками и антисептиками.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-201-41-88.