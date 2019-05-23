/ В Челябинской области девушка стала мамой для своих братьев и сестер после семейной трагедии

Ксения Матвеева надеется, что у семьи из 6 человек появится собственное жилье.

Ксения Матвеева из Челябинской области стала многодетной мамой в 20 лет. На руках у девушки в тот момент уже было двое дочерей, однако ей пришлось взять опекунство над своими сестрами и братом. На тот момент старшему ребенку было 9 лет, а младшему — чуть больше двух. Спустя 10 лет после этой истории семья из глубинки оказалась в Челябинске.

Мамой называют Ксению Матвееву все пять детей, несмотря на то, что родные — лишь две дочери. Сама девушка говорит, что не рассматривала других вариантов.

Это мои дети, мои младшие. Других вариантов я не рассматривала. Пусть они будут под присмотром моим, под контролем, чем где-то. Я не могу даже мысли допустить, чтоб они жили в приюте. У них есть дом. У них есть я. — рассказала сайту «Первый областной» многодетная мать Ксения Матвеева.

У Ксении есть небольшой дом в селе Сосновенькая Октябрьского района, но 4 года назад девушка сделала еще один решительный шаг и переехала вместе со всеми детьми в Челябинск, чтобы дать всем детям образование и возможность найти себя в большом городе. Но в южноуральской столице семье приходится ютиться на съемных квартирах. Недавно Ксения вместе с детьми переехала уже в четвертый раз.

В начале апреля Ксения Матвеева получила регистрацию в Челябинске. Как рассказали сайту «Первый областной» в городском управлении соцзащиты, теперь девушка имеет полное право на жилье в доме социального найма.

С Ксенией Матвеевой была еще в марте проведена рабочая встреча, на ней и было предложено предоставить ей жилье в наемном доме. Он у нас появился только в конце 18-го года. Ей нужно было сняться с регистрационного учета в октябрьском районе, где у них есть дом, и зарегистрироваться в Челябинске. Мы подготовили распоряжение, разрешающее это сделать. 25-го марта оно было выдано на руки Ксении, ей нужно было после регистрации подойти в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям в жилищный отдел и там уже написать заявление, взять перечень документов, который необходимо предоставить для того, чтобы получить квартиру в наемном доме. По нашей информации, она зарегистрировалась в Челябинске, но в жилищный отдел комитета так и не подошла. Жилье будет точно, пока Ксения является родителем. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель начальника Тракторозаводского управления социальной защиты населения администрации Челябинска Марина Корчагина.

Отметим, что по достижении совершеннолетнего возраста право на собственное жилье также получат сестра и брат Ксении. Однако сама многодетная мама мечтает, чтобы все и дальше жили в одном большом доме.