В Челябинской области депутату подпортят трудовую книжку за попытку дать взятку в ГАИ

Канцелярия перепишет приказ о его увольнении

Кадровики Собрания депутатов Агаповского района перепишут приказ об увольнении одного из депутатов. Вместо формулировки «уволен по собственному желанию» в документ внесут фразу «сложил полномочия в связи с приговором суда», сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В прошлом году представитель Собрания депутатов попытался дать взятку в ГАИ. Деньги у депутата не взяли, а его проступок получил огласку — и дело дошло до суда. Мировой суд признал мужчину виновным в покушении на дачу взятки. После этого Собрание депутатов должно было прекратить его полномочия в связи с вступившим в силу обвинительным приговором суда.

«В октябре 2024 года прокурором района в Собрание депутатов Агаповского муниципального района внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий депутата, однако решением представительного органа принята его отставка по собственному желанию», — рассказывают в пресс-службе.

Прокурор Брединского района подал иск в Агаповский районный суд о признании незаконным решения Собрания депутатов. Суд встал на сторону прокурора. Формулировка в приказе об увольнении будет изменена.