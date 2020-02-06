В Челябинской области на полицейского завели уголовное дело за превышение полномочий

Правоохранителю предъявлено обвинение, расследование продолжается.

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Заместитель начальника отдела полиции Верхнеуральского района обвиняется в превышении должностных полномочий. Он поручил своим сотрудникам не привлекать к ответственности нарушителя.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, вечером 17 января в Верхнеуральске сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был сотрудник ГУФСИН. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Сначала его направили на освидетельствование, но позже не стали привлекать к ответственности. Об этом своих подчиненных попросил обвиняемый.

«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, в отношении него проводится служебная проверка. В случае установления его вины он будет уволен со службы в органах внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

