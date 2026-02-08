В Челябинской области чествуют ученых

В регионе непрерывно развивают самые разные научные направления и поддерживают специалистов

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что за каждым значимым прорывом и амбициозным проектом стоят люди, чья преданность науке меняет мир к лучшему и открывает новые возможности для всего человечества.

На Южном Урале поддержке ученых уделяется особое внимание, добавил Алексей Текслер.

«В регионе есть серьезный научный задел в таких сферах, как робототехника, электроника, искусственный интеллект, космические технологии, создание инновационных материалов. Результаты этой работы уже становятся важной частью экономики будущего и помогают укрепить технологический суверенитет нашей страны»,— отметил он.

Не так давно Челябинская область внедрила одну из первых в России региональных стратегий развития искусственного интеллекта. Она дополняет федеральные приоритеты с учетом промышленного профиля.

Кроме того, в регионе продолжается строительство межвузовского кампуса, который усилит научно-инновационный потенциал всего Южного Урала.

Особое внимание в Челябинской области уделяется роботизации. И ученые делают в этом направлении большие успехи.

День российской науки отмечается с 1999 года. Дата 8 февраля была выбрана неслучайно: именно в этот день в 1724 году по указу императора Петра I была основана Академия наук и началось стремительное развитие науки.