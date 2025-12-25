Ученые ЮУрГУ разработали и зарегистрировали отечественный симулятор для беспилотников

Система сочетает мощный 3D‑движок для создания виртуального мира и язык Python для алгоритмов управления и компьютерного зрения

Специалисты Лаборатории технического зрения Южно-Уральского государственного университета совместно с молодежной лабораторией электромеханических систем создали и зарегистрировали уникальный модуль для моделирования автономного транспорта. Разработка призвана стать российской заменой зарубежным симуляторам, например NVIDIA Drive Sim, предлагая более гибкие возможности для создания специфичных сценариев, сообщает пресс-центр Челябинского реготделения Союза машиностроителей России.

«Модуль агрегирования симулятора автотранспорта, созданный на движке Unity с Python-скриптами обработки видеоданных и управления, разрабатывается прежде всего для электрических машин. Предполагается, что разработка будет обкатываться на беспилотных электромобилях», — поясняет руководитель лаборатории, автор проекта Владимир Сурин.

Ключевое преимущество системы — ее открытая архитектура. В отличие от закрытых коммерческих аналогов, она позволяет разработчикам свободно задавать любые параметры и условия, что особенно важно для тестирования спецтехники и адаптации алгоритмов под российскую инфраструктуру и климат.

Изначально модуль ориентирован на электрический транспорт, включая автобусы, но в будущем его можно будет адаптировать для симуляции дронов и наземных роботов. Система сочетает мощный 3D‑движок Unity для создания виртуального мира и язык Python для алгоритмов управления и компьютерного зрения. Это позволяет в реальном времени отрабатывать сложные задачи, например распознавание дороги в непогоду вне зависимости от реальных условий. В планах разработчиков — интеграция больших языковых моделей (LLM) для генерации непредсказуемых событий на виртуальной дороге и создание мультиагентных симуляций с множеством взаимодействующих объектов.

Стратегия внедрения включает два этапа: полная отработка в виртуальной среде и последующие испытания на реальной оцифрованной площадке в кампусе ЮУрГУ.

На первом этапе симулятор будет использоваться для внутренних исследований университета. В дальнейшем готовый продукт планируется предлагать учебным центрам, после завершения основной разработки будет решаться вопрос коммерциализации для промышленных партнеров.

Разработка уже получила Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Работа ведется в рамках целей Национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинской области беспилотники уже применяют для строительства дорог.