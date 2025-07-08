Алексей Текслер призвал молодых промышленников роботизировать производства

Губернатор также предложил им стать резидентами экономической зоны «Южноуральская»

Губернатор Челябинской области во время «Иннопрома-2025» провел встречу с Клубом молодых промышленников, назвав ее доброй традицией. Такие мероприятия уже несколько лет подряд проводятся в рамках выставки, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор также пригласил молодых промышленников стать резидентами создаваемой особой экономической зоны «Южноуральская».





Говоря о роботизации, Алексей Текслер напомнил, что сейчас есть скидка от государства на внедрение роботов от четырех производителей. Один из них — на Южном Урале. Окупаемость составляет срок от 6 месяцев до 1 года.

«За прошедший год многое сделано. Мы переформатировали работу экономического блога, выделили министерство международного сотрудничества. Оно поможет вам выйти на международные рынки, наладить экспорт», — отметил губернатор.





Алексей Текслер подчеркнул, что важно пройти время высоких ставок. Ключевая ставка ЦБ уже была снижена на 1%, на июльском заседании ожидается новое сокращение показателя.

Ранее сообщали, что в Челябинской области появится промышленный кластер.