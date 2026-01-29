Южный Урал утвердил одну из первых в России региональных стратегий развития ИИ

На Совете по искусственному интеллекту обсудили внедрение нейросетей в экономику, социальную сферу и госуправление

В Челябинске состоялось заседание регионального Совета по искусственному интеллекту, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Открывая заседание, глава региона отметил, что президент Владимир Путин уделяет особое внимание развитию искусственного интеллекта как основе технологического суверенитета страны. Утвержденная стратегия области дополняет федеральные приоритеты с учетом промышленного профиля региона.

«Практически все региональные органы власти уже применяют решения на базе ИИ. Наша задача — активно расширять использование этой технологии в регионе», — сказал губернатор.

Особое внимание в стратегии уделяется промышленности. В области уже работают признанные на федеральном уровне проекты: система «Умный трамвай» в Челябинске, решения в сфере обращения с ТКО, цифровизация архивов, а также промышленные решения на ЧКПЗ и ММК.

В планах в первую очередь активно применять искусственный интеллект в промышленности, государственном и муниципальном управлении, здравоохранении, транспорте и сфере безопасности. Особый акцент сделают на генеративном ИИ для обработки обращений граждан, компьютерном зрении для производства и логистики, а также на промышленном искусственном интеллекте.

Председатель комитета по цифровизации Союза промышленников и предпринимателей региона, директор регионального филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов привел данные: 31% предприятий области активно используют ИИ, 50% изучают такую возможность, и 19% не планируют внедрения.

«Главные барьеры — это недостаток комплексной автоматизации, нехватка квалифицированных кадров и ограниченная инфраструктура», — пояснил Евгений Макагонов.

Он предложил создать общую инфраструктуру для бизнеса, скорректировать меры государственной поддержки и запустить программы переподготовки специалистов.

Заместитель начальника управления администрации президента РФ Олег Хорохордин отметил, что Челябинская область как промышленный центр может стать лидером ИИ-трансформации на Урале.

Алексей Текслер поручил сформировать рейтинг цифровой зрелости органов власти и муниципалитетов, а также закрепить персональную ответственность руководителей за внедрение ИИ в своих сферах.