Покупатели даже не подозревали, что газопровод все еще действует.

В Челябинской области часть действующего газопровода передана в руки частных предпринимателей. При покупке они даже не подозревали, что приобретают участок трубы, которая питает население Нагайбакского района. Изначально газопровод принадлежал Челябинской области. В данный момент он питает газом дома около 2000 человек и 20 предприятий.

Данный газопровод был построен в 1998 году, в тот момент их строили за счет областных денег с частичным софинансированием из местного бюджета. Из 9 километров газопровода, 6,4 километра было оформлено в собственность предприятия, которое обанкротилось в 2015 году. В 2017 году чиновники уточнили, является ли этот газопровод социально важным объектом, мы это подтвердили. А потом в администрацию района обратились собственники с предложением выкупить эту часть газопровода. — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела капитального строительства администрации Нагайбакского района Ольга Денисенко.

Как оказалось, после банкротства предприятия, газопровод был продан частному лицу, после чего, перепродан еще раз. Настоящие владельцы не подозревали, что выкупают действующий газопровод.

Подробности о том, как может решиться эта проблема, можете посмотреть в программе «Итоги. Время Новостей» в 21:30 на телеканале ОТВ.