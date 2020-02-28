Кундравы и Канзафарова газифицируют до конца года

Глава Минэнерго РФ и губернатор Челябинской области провели приём граждан.

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Министр энергетики России Александр Новак прилетел в Челябинск. Вместе с губернатором области Алексеем Текслером он провёл приём граждан.

Первым рассказать о своей проблеме удалось жителю поселка Рощино.

«К нашей старой подстанции подключено много домов, её мощностей не хватает, электричество поступает с перебоями, из-за этого уже вышел из строя насос, циркуляционная пила, холодильник», — жалуется Мухаматулла Юсупов.

Недавно в поселке возвели новый объект, часть жителей теперь переподключат на льготных условиях.

А вот жительница деревни Канзафарова в Кунашакском районе просит о газификации поселения.

«Газопровод проходит в 200 метрах от деревни, у нас газа нет», — говорит Гульфира Валеева.

До конца года голубое топливо появится в домах жителей Канзафарова. На данный момент Кунашаксий район обеспечен только на 34%.

Газ получат и жители посёлка Кундравы Чебаркульского района. Трубы пока подведены к части домов, остальных подключат до 1 октября. Жители самостоятельно собирали средства на проект. Всем, кто делал вложения, врезку произведут бесплатно.