«Нужно видеть людей за цифрами»: Алексей Текслер выступил с докладом в Совете Федерации о газификации региона

Было отмечено, что «голубое топливо» получает около 73% южноуральцев.

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В Совете Федерации Федерального Собрания России сегодня, 2 марта, прошли парламентские слушания на тему проблем, перспектив и темпов газификации в субъектах страны, на которых присутствовали представители газовых компаний, министр энергетики, а также губернаторы регионов.

Председатель Совета Валентина Матвиенко начала встречу с того, что от уровня газификации зависит качество жизни людей, а также экологическая обстановка в регионах и перспектива социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

«Россия — крупнейшая газовая держава. Газ — важнейший экспортный товар и основное топливо внутри страны. Обеспечение граждан газом должно быть без проволочек. За последние годы удалось добиться определённого движения в этом направлении. Но уровень газификации удалось увеличить всего на 15 процентов», — отметила Валентина Матвиенко.

Это же отметил и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Он рассказал, что со стороны граждан имеется большое количество обращений, есть запрос от общества на более активное использование природного газа. Поэтому он подчеркнул важность упрощения процедуры подключения к «голубому топливу» для домовладельцев и упомянул о создании единого регионального оператора. Это позволит сократить все бумажные процедуры, а также улучшит поиск возможностей расширения газораспределительных сетей, совместно с региональными и федеральными властями.

Также на данных слушаниях выступил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поделился, что регион активно реализует национальные проекты, в особенности, где вопросы напрямую связаны с улучшением качества жизни людей.

Было сказано, что ежегодно Челябинская область потребляет около 16 миллиардов кубометров газа. И всего на территории региона расположено 16 тысяч километров сетей газораспределения. А общий уровень газификации находится на отметке 73 процента. Но при этом губернатор отметил, что за цифрами нужно видеть реальных людей.

«Каждый месяц приходят люди и потенциальные инвесторы с вопросом подключения к газу. Мы понимаем, что для бизнеса всегда есть вопрос экономической целесообразности. Но газификация — это, в первую очередь, вопрос качества жизни людей, возможности открытия новых предприятий, доступности инфраструктуры», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона рассказал о ближайших планах газификации области. Так, с привлечением средств граждан, уже имеется в проектах постройка более тысячи километров внутрипоселковых газовых сетей для подключения людей к «голубому топливу». Также Челябинская область вдвое увеличил финансирование на ближайшие три года. Так, уже в 2020 году будет построено 400 километров новых сетей, что улучшит жизнь порядка 30 тысяч человек.

«Свою часть задачи регион решает, все дополнительные возможности мы использовали. И есть позитивная реакция людей на это. Но мы понимаем, что строительство сетей, которые находятся в ведении региона — это только часть решения», — поделился Алексей Текслер.

Здесь речь пошла о развитии магистральных газопроводов и газораспределительных станций. На данный момент из 105 ГРС, находящихся на территории региона, производительность 16 исчерпана. А большинство из них находятся там. Где потребность в подключении постоянно растёт. И в текущей ситуации говорить о полноценном социально-экономическом развитии региона невозможно.

Поэтому Алексей Текслер обратился к членам Совета Федерации о просьбе с внесением изменений в нормативно-правовую базу и регламентировать многие вопросы, касающихся подключению к газу.

Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Челябинской области за то, что он разобрался во всех деталях, которые действительно волнуют людей.

«Алексей Леонидович профессионально „разобрал всё по косточкам“. Действительно, кто вам мешает вносить правки в нормативные акты и законы?», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Напомним, что в минувшую пятницу, 29 февраля, министр энергетики Александр Новак приезжал в Челябинскую область на встречу с Алексеем Текслером. В её рамках они рассмотрели те самые вопросы о проблемах граждан, которые были подняты на слушаниях в Совете Федерации.

Поэтому в регионе будет изменена генеральная схема газификации на ближайшие пять лет.