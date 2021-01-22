Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав 2 665 пострадавших дольщиков 31 проблемного дома в Челябинской области. Работа по оставшимся проблемным домам продолжается. 21 дом будет достроен, решение о финансировании мероприятий по завершению строительства уже принято. Еще по 10 домам определена выплата компенсаций.
Сейчас продолжаются выплаты дольщикам одного дома застройщика ООО «Речелстрой» (дом № 3.20, Челябинск) и двух домов застройщика ООО «Проект Парковый-1» (Копейск, проспект Победы, 48б). По двум объектам жилищно-строительного комплекса «Доватора, 46» в Челябинске решение о финансировании мероприятий по завершению строительства было принято в конце 2019 года. По остальным 29 домам наблюдательный совет Фонда принял решение в течение 2020 года.
Как сообщает областной минстрой, судьба большинства домов, входящих в Единый реестр проблемных объектов в Челябинской области, решена благодаря совместной работе губернатора Алексея Текслера, правительства и минстроя региона с Фондом. В 2021 году эта работа продолжится. Наблюдательному совету предстоит рассмотреть еще 12 проблемных объектов Челябинской области, чтобы восстановить права 724 пострадавших дольщиков.
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