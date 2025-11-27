В Челябинской области будут отмечать День ветеранов боевых действий

Новую памятную дату утвердили на заседании ЗСО

Сразу в трех чтениях депутаты Законодательного собрания Челябинской области на пятом заседании поддержали законопроект об установлении новой региональной памятной даты. 1 июля в календаре закрепят как День ветеранов боевых действий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Инициативу в ЗСО внесли депутаты Алексей Беседин, Виталий Пашин и Евгений Рева. Законопроект получил поддержку губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По словам одного из авторов документа, заместителя председателя Законодательного собрания Виталия Пашина, установление памятной даты имеет двойное значение. Это признание значимости и выдающихся достижений ветеранов специальных военных операций, а также сохранение исторической памяти о ветеранах предыдущих конфликтов — тех, кто проходил службу в горячих точках на территории современной России, бывшего СССР и за рубежом.

«Сама идея учреждения такого дня давно назрела. Наша область с ее мощным промышленным и человеческим потенциалом всегда была кузницей защитников Отечества, мы регион с глубокими военными традициями, регион, который воспитал не одно поколение людей с оружием в руках, отстаивающих интересы страны в самых разных точках мира. Сегодня наши земляки — участники специальной военной операции с честью выполняют свой долг», — прокомментировал инициативу первый заместитель председателя Законодательного собрания, ветеран СВО Денис Моисеев.

Денис Моисеев также отметил, что учреждение памятной даты является не формальностью, а моральным долгом, данью уважения ко всем прошедшим военные конфликты. Это возможность публично поблагодарить не только ветеранов, но и их семьи, а также важный элемент патриотического воспитания молодежи.

Председатель комитета Заксобрания по социальной политике Наталья Лощинина обратилась с просьбой поддержать закон в первом и третьем чтениях.

Законопроект не требует внесения изменений в действующее региональное законодательство и не предполагает дополнительного финансирования из областного бюджета.