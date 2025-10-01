Около 120 ветеранов СВО из Уральского округа собрались на сборы в Челябинске

Участникам боевых действий предлагают разные пути развития в мирной жизни



В Челябинской области 1 октября завершился первый день окружного сбора Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Несколько дней участники из регионов УФО работают над практическими решениями по интеграции ветеранов в мирную жизнь. Особое внимание организаторы уделяют возможностям в агросекторе, образованию и трудоустройству.

«Сейчас вопросы трудоустройства я считаю ключевыми. Мы подписали соглашение с Союзом промышленников и предпринимателей Челябинской области о том, что в первоочередном порядке будут устраивать ребят из зоны специальной военной операции. В том числе там есть и подписи наших агропромышленных предприятий», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Герой Российской Федерации, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов также отдельно выделил сельскохозяйственную повестку. Много бойцов на фронте — уроженцы сельской местности. По возвращении они могут заняться фермерством, и сейчас для этого создаются условия. И уже есть примеры успешного бизнеса.





«Челябинская область в плане работы агропромышленного комплекса является одним из передовых регионов в Уральском федеральном округе. Это большой вклад в продовольственную безопасности страны», — сказала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, лидер ОМОО «РССМ» Юлия Оглоблина.

Она отметила, что Южный Урал вошел в 29 регионов, где ветераны СВО получают поддержку на свое дело. Это растениеводческие проекты, животноводческие, покупка зерна, сушилок, хранилищ и так далее.

«Задача таких сборов в первую очередь — проинформировать, показать успешные практики, познакомить с ведущими сельскохозяйственными предприятиями. У тех, кто не хочет заниматься созданием сельскохозяйственного бизнеса, есть возможность устроиться на имеющиеся вакансии крупных сельскохозяйственных производителей», — пояснила Юлия Оглоблина.

«Мои боевые товарищи получают поддержку в Южном Урале в полной мере. Что бросилось в глаза — большое количество участников специальной военной операции, ставших депутатами разных уровней. Это прямое понимание слов президента России Владимира Путина о том, что ветераны СВО являются современной элитой России», — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что Ассоциации принципиально важно выступать в качестве экспертов по отношению к работодателям, которые могут бояться взять ветерана боевых действий предполагая, что он, может быть, где-то психологически нестабилен. Чтобы снять эти страхи боевые товарищи работают непосредственно и с соискателем, и с работодателем.

Ассоциация проводит сборы в каждом федеральном округе, число участников на площадке — порядка 120–130 человек, что позволяет эффективно работать с кейсами и формировать предложения к реализациям проектов.





Главная цель сборов — дать ветеранам понятные маршруты в образовании, трудоустройстве и предпринимательстве, а также укрепить взаимопомощь внутри сообщества.