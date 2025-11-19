Программа «Герои Южного Урала» — региональный шаг для адаптации ветеранов СВО

Они получают навыки, необходимые для управления Челябинской областью

Региональная программа «Герои Южного Урала» помогает ветеранам спецоперации получить необходимые знания и навыки, чтобы в будущем трудоустроиться и влиять на будущее Челябинской области. Они уже изучили основы экономики, получили уверенную базу в госуправлении. На следующем, третьем модуле участники познакомятся с региональным и муниципальным управлением. Он стартует в январе.

Проект, реализуемый по поручению губернатора Алексея Текслера, — первый региональный шаг для адаптации ветеранов СВО, подчеркнул депутат Госдумы Олег Голиков.

«Он дает возможность ребятам пополнить свои знания и научиться чему-то новому, найти себя в различных направлениях. Это первый региональный шаг для их адаптации, социализации, для того, чтобы они стали политиками»,— отметил Олег Голиков.

Депутат Госдумы добавил, что ветераны СВО привыкли выкладываться полностью в работе и на проекте происходит то же самое, поскольку они понимают, что от них будет зависеть будущее Челябинской области и качество жизни ее жителей.

Напомним, летом 2026 года герои Южного Урала получат дипломы и смогут занять руководящие должности в органах власти, на крупных предприятиях, в общественных организациях. Сейчас они совершенствуются в выбранных направлениях, проходят практику в администрациях муниципалитетов. Как, например, Виктор Колодяжный: он сейчас осваивает азы управления в родном Коркино под руководством главы округа.