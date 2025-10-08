В Челябинской области более 2,5 тыс. вакансий предусмотрено для ветеранов СВО

Предлагаемая заработная плата превышает 70 тысяч рублей

В Челябинской области более 2,5 тысячи вакансий предусмотрено для ветеранов СВО. Предлагаемая заработная плата в специализированном банке вакансий превышает 70 тысяч рублей. Более 60 крупных работодателей Челябинска, Копейска и Сосновского района приняли участие в городской ярмарке вакансий, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Гости мероприятия могли не только изучить предложения, но и пообщаться с представителями компаний, пройти мини-собеседование и сразу узнать о зарплате, условиях труда и перспективах карьерного роста. Кроме того, на площадке действовала информационная зона, где подробно рассказывали о возможностях обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Кадры». Особое внимание было уделено трудоустройству участников специальной военной операции.

«Перед нами сегодня стоит важнейшая задача — успешная социализация участников специальной военной операции, вернувшихся к мирной жизни. И вопрос трудоустройства, безусловно, является одним из ключевых направлений этой работы. Мы понимаем, как важно помочь нашим героям адаптироваться к новым условиям, предоставить им возможности для профессиональной самореализации и достойной жизни. Именно поэтому мы приняли приглашение участвовать в ярмарке вакансий. Наша цель — предоставить ветеранам СВО исчерпывающую информацию о мерах поддержки, доступных в Челябинской области», — считает министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Городская ярмарка востребована у ветеранов СВО, которые после возвращения с фронта ищут себе достойную работу.

«Мне позвонили из Фонда „Защитники Отечества“ и рассказали об этом мероприятии. Есть вопросы по трудоустройству на конкретных предприятиях, поэтому я пришел сюда за ответами. Без такой ярмарки сложно разобраться, подобные мероприятия очень в этом помогают», — уточнил ветеран СВО Даниил Зозуля.

Всего городскую ярмарку вакансий посетило более 3 тысяч человек.