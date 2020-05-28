В Челябинской области продлят режим повышенной готовности

Распоряжение будет подписано в ближайшие дни.

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Режим повышенной готовности в Челябинской области будет продлён до 15 июня. Об этом сегодня, 28 мая, сообщил глава региона Алексей Текслер в прямом эфире одного из городских порталов.



«Мы его продлим до 14 июня включительно, распоряжение я подпишу на днях. Мы видим статистику, у нас достаточно внушительный прирост. Видно, что ситуация остаётся неспокойной, и мы режим продлим. Он будет снят когда мы снимем все ограничения»,— заявил Алексей Текслер.

При этом губернатор подчеркнул, что внутри режима могут быть послабления. Решения о смягчении или ужесточении будут приниматься в зависимости от общей ситуации.

По данным оперативного штаба сегодня, 28 мая, в Челябинской области был поставлен рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Инфекция подтвердилась у 148 жителей региона. В минздраве такой рост связали с несоблюдением южноуральцами самоизоляции в майские праздники. Отметим, за весь период пандемии коронавирусом заразилось 2 586 жителей области. 1 106 человек излечились от заболевания, 35 скончались.

Напомним, ранее Алексей Текслер сообщил о том, что Челябинская область перешла к первому этапу снятия ограничений. Сейчас на Южном Урале можно заниматься спортом на улице и посещать парки при условии соблюдения всех правил социального дистанцирования. Также для посетителей возобновили работу непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров.