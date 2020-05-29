Неизвестный «украсил» новый забор на Кирова

На конструкции появилось изображение цветка.

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В Челябинске неизвестный разукрасил новый забор на улице Кирова. На конструкции, которая недавно появилась на мосту через Миасс появилось нарисованное по трафарету изображение цветка.



В городской администрации посчитали, что данный рисунок на новом заборе смотрится неуместно. Представители администрации попросили челябинцев бережнее относится к чужому труду.

«Конечно же, эту „красоту“ в кратчайшие сроки уберем. Но хочу попросить жителей города бережнее относится к нашему общему дому и уважать чужой труд»,— отметил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Отметим, что помимо этого в Челябинске существует и другая проблема. Некоторые жители города крадут только что высаженные живые цветы к себе на участки. В администрации подчёркивают, что такие действия горожан могут убить растения, которые не перенесут столь быстрой пересадки. Также представители мэрии заверили, что для палисадников и садовых участков рассаду и живые цветы всегда можно приобрести на специализированных точках продаж.