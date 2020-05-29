Политолог высказался о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области

Александр Мельников считает это единственным разумным решением.

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Политолог Александр Мельников после выступления Алексея Текслера в прямом эфире одного из информационных порталов отметил, что решение о продлении режима повышенной готовности в Челябинской области со стороны губернатора — это «единственно возможное разумное решение» при наблюдаемом росте выявляемых случаев заражения.

«Другое дело, что для жителей, для бизнеса не столь значим сам факт действия режима повышенной готовности. Куда важнее, какие ограничительные меры установлены в рамках этого режима. Если продолжая жить в „повышенной готовности“, область будет постепенно двигаться к ослаблению ограничений, значит ситуация нормализуется», — отметил Мельников.

К тому же, политолог предположил, что к некоторым мерам предосторожности, таким как соблюдение социальной дистанции, уже сейчас стоит привыкать на постоянной основе. По его мнению, это должно стать обязательным элементом культуры поведения людей.