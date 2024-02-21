В Челябинской области будет морозно и солнечно 21 февраля

Местами похолодает до −23 градусов

Сегодня, 21 февраля, в Челябинской области прогнозируют солнечную, но морозную погоду: местами температура воздуха опустится до −23 градусов. А где-то будет выше −10 градусов. Сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске температура воздуха утром составит около −24°C, днем ожидается от −16 до −19°C. Малооблачно. Ветер южный слабый.

В Челябинской области день сегодня также выдастся солнечным. Столбики термометров в утренние часы поднимутся до −27°C, местами значительно ниже. Днем отметка на градуснике будет варьироваться от −13 до −18°C, в низинах синоптики обещают до −23°C, в горах — около −8°C. Ветер преимущественно южного направления 2—7 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. По данным синоптиков, до 23 февраля температура воздуха в регионе в ночные часы будет опускаться до −35 градусов и ниже.