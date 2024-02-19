В Челябинскую область возвращаются аномальные морозы

В ближайшие дни температура воздуха будет ниже средней на семь градусов

Жителей Челябинской области предупредили об аномальных морозах. По данным Челябинского гидрометеоцентра, с 19 по 23 февраля в отдельных районах температура воздуха будет ниже средней на семь градусов и в ночные часы может опускаться до −35 градусов. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жителей региона попросили учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать меры безопасности во избежание получения обморожения.

Почти сразу после аномальных морозов в регион придет тепло: в выходные дни синоптики обещают повышение температуры почти до нуля градусов.