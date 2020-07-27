Больше ста тысяч семей получили выплаты на ребенка в Челябинской области

Всего на пособия направлено 926,56 миллионов рублей.

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В Челябинской области заявление на выплаты на детей от 3 до 7 лет подали 104 тысячи семей. Большая часть из них была подана через портал «Госуслуги», часть — через МФЦ, а еще часть заявлений приняли управления соцзащиты.

«С 1 июня текущего года денежная выплата на ребенка предоставлена 20 781 получателям на 26 188 детей в возрасте от трех до семи лет включительно. По состоянию на 24 июля 2020 года на финансирование данной выплаты направлено более 926,56 миллионов рублей», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Для того, чтобы обработать запрос, специалисты направляют межведомственные запросы для подтверждения информации. Получение ответа из каждого из 20 ведомств занимает определенное время. Несмотря на задержку, средства обязательно будут переданы адресатам после обработки данных.