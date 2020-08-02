Оформление пособий на детей от трёх до семи лет упростил Мишустин

Соответствующее постановление премьер подписал 29 июля.

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Получать выплаты на детей от трёх до семи лет с ноября этого года россиянам будет проще. А всё потому, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором сократил перечень документов, подтверждающих право на получение денег. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия»,— говорится в записке к постановлению.

ФССП России премьер поручил определить до 1 августа требования к формату представления сведений, предусмотренных пунктом 108, которым и дополнили перечень документов.

Напомним, выплаты на детей от 3 до 7 лет начались с 1 июня этого года согласно Указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Получают их те семьи, среднедушевой доход которых составляет не более двух прожиточных минимумов в определённом регионе. Размер выплат составляет половину прожиточного минимума. Оформить выплату можно как в МФЦ, так и на сайте Госуслуг.