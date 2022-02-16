В Челябинской области больше людей получат компенсацию за установку газового оборудования

По поручению Алексея Текслера количество льготных категорий, которым положена выплата, в 2022 году увеличится

По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера компенсационную выплату на установку внутридомового газового оборудования получат больше южноуральцев. Соответствующий законопроект разработан министерством социальных отношений и внесен в Законодательное собрание по поручению главы региона, сообщили 16 февраля в пресс-службе правительства Челябинской области.

Согласно законопроекту, выплату в 2022 году смогут получить следующие категории граждан:

инвалиды I и II группы со среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, являющиеся собственниками жилых помещений;

совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет, которые или один из которых являются собственниками жилых помещений.

Ранее на эту выплату могли претендовать только одиноко проживающие собственники жилых помещений, получающие пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет, а также многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения.

Впервые предложение о расширении льготных категорий прозвучало в конце 2021 года. Тогда Алексей Текслер поручил подготовить инициативу министерству социальных отношений.

«Инициатива губернатора Алексея Текслера очень своевременна. Она является логическим продолжением догазификации, о приоритетной важности которой в ходе обращения к Федеральному собранию в 2021 году говорил президент РФ Владимир Путин. Расширение перечня категорий получателей меры соцподдержки позволит увеличить количество домохозяйств, куда уже в этом году придет газ», — отметила глава регионального Минсоца Ирина Буторина.

В 2021 году льготами на установку воспользовались 250 южноуральцев. Сумма компенсации равна 60 тысячам рублей. В этом году в связи с расширением льготных категорий установку газового оборудования компенсируют более 4,5 тысячи человек.

В Челябинской области активно реализуется программа догазификации. Так, к началу осени в селе Булзи Каслинского района газ подведут почти к 300 домам. До 2024 года подведение газовых сетей проведут и к домам других поселков.

Десятки домов в конце января начали подключать к газу в частном секторе Кыштыма.

О том, как подвести газ к границам земельного участка, читайте в инструкции Первого областного информагентства.