В селе Каслинского района к осени газифицируют около 300 домов

Голубое топливо появится во всех домах жителей Булзей

В 2022 году планируется поставить финальную точку в газификации села Булзи Каслинского района. К началу осени газ проведут в 298 домах, сообщили в администрации района.

Аукцион выиграла та же компания, что проводила работы в предыдущем, 2021 году, которая зарекомендовала себя как надежный партнер при выполнении работ по газификации Булзей и других поселений района. Средства на выполнение работ выделены по областной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», которая предполагает окончание уже ранее начатых работ по газификации Булзей. Планируемое финансирование из областного бюджета — 31 миллион 442 тысячи рублей, софинансирование из районного бюджета — 31,5 тысячи рублей.

По программе догазификации в Каслинском районе до 2024 года планируется подведение газовых сетей до границ земельного участка частного домовладения в поселке Береговой, селе Булзи, Вишневогорске, Воздвиженке, Воскресенском, Каслях, поселке Маук, селах Огневское, Тюбук, Черкаскуль, Шабурово, Щербаковка, Юшково.

Проверить, входит ли ваш населенный пункт в программу догазификации, можно на официальном сайте Единого оператора Российской Федерации.