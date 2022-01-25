В Кыштыме десятки частных домов подключат к газу

Работы ведутся в рамках программы догазификации

В частном секторе Кыштыма начали подключение домов к системе газоснабжения по программе догазификации. Об этом сегодня, 26 января, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск».

Всего сотрудники кыштымского филиала компании получили 87 заявок от жителей частного сектора, по которым заключили 63 договора.

Специалисты подвели газ к границам заявленных домовладений, некоторым абонентам уже начали пуск газа. В пресс-службе отметили, что сейчас к системе подключено 10 участков. Следующие дома газифицируют по мере исполнения со стороны заявителей договоров о подключении.

«24 января мы получили подписанное дополнительное соглашение между поставщиком газа ООО “Новатэк-Челябинск” и АО “Челябкоммунэнерго” о сокращении объемов потребления газа и сразу приступили к подключению абонентов, подготовивших газораспределительные сети внутри земельного участка и газоиспользующее оборудование к приему ресурса. Остальных заявителей оперативно подключим по мере готовности оборудования», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Напомним, в целом по Челябинской области за 2021 год зарегистрировали 15,5 тысячи заявок на догазификацию. При этом южноуральцы активно пользовались порталом Единого оператора газификации и 1,7 тысячи заявок направили дистанционно через электронный сервис.

Читайте инструкцию ИА «Первое областное» о том, как бесплатно подключить участок к газовым сетям. Рассказываем, где подать заявку и сколько придется ждать ответ.

