Как бесплатно подвести газ к земельному участку: топ‑5 вопросов

Принять участие в госпрограмме могут только собственники участков и домов

В Челябинской области, как и по всей России, по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется программа социальной газификации, которая позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. В управлении Росреестра по Челябинской области ответили на самые популярные вопросы южноуральцев о том, кто может участвовать в программе и как подать заявку на подключение.

Как действует новая программа?

В Челябинской область есть немало поселков, к которым уже подведены газовые сети, но дома жильцов к ним еще не подключены. По новой программе, если в поселке уже есть газовая труба, то ее бесплатно проведут до границы участка независимо от того, как далеко он расположен. Срок действия программы — до 31 декабря 2022 года.

Какие участки попадают под действие программы?

Подвести газ бесплатно к участку можно будет лишь в том случае, если участки и дома, расположенные на них, стоят на кадастровом учете. То есть если у владельцев имеются все необходимые документы, подтверждающие право собственности на земельный участок и дом. Если таких документов нет, то для участия в программе сначала нужно будет оформить право собственности.

«Если участок находится в границах садового некоммерческого товарищества, а оно расположено в границах газифицированного населенного пункта, то доведение газопровода до границ таких товариществ будет бесплатно. Но в границах СНТ строительство газораспределительной сети будет осуществляться за счет граждан»,— уточнили в пресс-службе управления Росреестра по Челябинской области.

Как узнать, оформлены ли права на земельный участок?

Информация об основных характеристиках и правах на объект содержится в выписке из ЕГРН. Если в реестре нет нужных сведений, то в выписке будет отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

Если у вас нет выписки и вы не знаете, оформлены ли права на участок, то получить ее можно на сайтах Росреестра, госуслуг, подведомственного управлению «ФКП Росреестра», а также в МФЦ.

Как поставить земельный участок на кадастровый учет?

Если вы получили выписку из ЕГРН и обнаружили, что необходимых сведений там нет, тогда первым делом необходимо подать соответствующее заявление в территориальный отдел Росреестра, в МФЦ или онлайн в личном кабинете на сайте Росреестра, приложив следующие документы:

заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав;

документы, являющиеся основанием для осуществления учета;

иные документы, предусмотренные Законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заявлением обращается его представитель).

«Необходимыми документами для осуществления кадастрового учета земельного участка является межевой план, для осуществления кадастрового учета дома — технический план. Эти документы готовят кадастровые инженеры. Собственникам необходимо самостоятельно найти в „Государственном реестре кадастровых инженеров“ специалиста и заключить с ним договор подряда на проведение работ»,— уточняют специалисты управления Росреестра по Челябинской области.

Подать заявление может и кадастровый инженер, который готовил документы.

Срок регистрации составляет семь рабочих дней с даты приема документов Росреестром и 9 дней — в случае подачи документов через МФЦ.

Как подать заявку на подключение по программе?

После того как вы убедились, что права на земельный участок и дом есть, можно подавать заявку на газификацию. Сделать это можно на портале «Госуслуги», сайте единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний Челябинской области, а также через МФЦ.

При подаче заявления потребуются следующие документы:

правоустанавливающие документы на земельный участок и дом;

ситуационный план;

паспорт;

СНИЛС;

ИНН.

Также необходимо будет указать свои контактные данные.

Подробнее о том, как подвести газ до границ земельного участка бесплатно, — в нашем отдельном материале.