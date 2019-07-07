Из дома Плющенко и Рудковской изгнали полтергейста

﻿Призрак беспокоит пару и их сына по ночам, не давая семье спать.

В доме фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской завелось приведение. Призрака, очевидно, заинтересовал сын знаменитостей Саша. Ведь именно к комнате Александра тяготеет паранормальный сосед. Историю о загадочных явлениях поведала сама Рудковская журналистам «Комсомольской правды».

«Внезапно резко открывается ночью дверь в комнату нашего сына Саши, которую можно открыть, только сильно нажав на ручку двери, кричит диким смехом игрушка в гардеробной», — рассказала хозяйка захваченного призраками дома.

Несмотря на то, что ни Яна, ни ее супруг Евгений в потусторонний мир не верят, было принято решение позвать в дом батюшку. Отец Дмитрий, который венчал супругов, освятил жилье и, вероятно, избавил семью от незваного гостя. На обряд у священника ушло около трех часов, но все было проделано не зря.

«Пока все нормально. Полтергейст пропал», — говорит продюсер.

Рудковская также отметила, что сложившаяся ситуация точно не могла быть розыгрышем. Кроме того, Яна заявила, что не собирается убирать из дома антикварные вещи. А ведь совершенно не исключено, что призрак мог появиться в доме именно с ними.