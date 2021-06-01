По итогам 2020 года на использование природного газа переоборудовано почти 200 транспортных средств, за первый месяц работы программы в 2021 году — порядка 90, сообщило Минэкономразвития региона.
Комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива проводится на Южном Урале с 2019 года по инициативе губернатора Алексея Текслера.
«В Челябинской области сформирован реестр пунктов переоборудования, отвечающих требованиям к опыту и материально-технической базе. Для включения в него предприниматели могут подать документы в Минэкономразвития Челябинской области, после чего предоставлять своим клиентам скидку в установленном размере и получать субсидию, покрывающую их затраты на эти скидки. На реализацию программы в 2021 году областным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 31,8 миллиона рублей», — уточнили в министерстве.
Для малого, среднего бизнеса и граждан размер скидки составляет 1/2 от стоимости переоборудования, для крупного бизнеса — 1/3. Чтобы принять участие в программе, владельцу транспортного средства необходимо обратиться в один из пунктов, включенных в реестр, получить заключение технической экспертизы, оформить договор со скидкой и разрешение на переоборудование. После установки газобаллонного оборудования нужно получить свидетельство соответствия конструкции транспортного средства и изменения в ПТС и СТС в ГИБДД.
Напомним, в формате субсидирования затрат регион поддерживает и инвесторов, которые строят станции заправки транспорта компримированным природным газом. Также определен перечень перспективных мест для размещения таких объектов на территории Челябинской области.