В Челябинской области автомобили продолжают переоборудовать на метан

Работа по развитию рынка газомоторного топлива проводится по инициативе главы региона

По итогам 2020 года на использование природного газа переоборудовано почти 200 транспортных средств, за первый месяц работы программы в 2021 году — порядка 90, сообщило Минэкономразвития региона.

Комплексная работа по развитию рынка газомоторного топлива проводится на Южном Урале с 2019 года по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«В Челябинской области сформирован реестр пунктов переоборудования, отвечающих требованиям к опыту и материально-технической базе. Для включения в него предприниматели могут подать документы в Минэкономразвития Челябинской области, после чего предоставлять своим клиентам скидку в установленном размере и получать субсидию, покрывающую их затраты на эти скидки. На реализацию программы в 2021 году областным бюджетом предусмотрено финансирование в размере 31,8 миллиона рублей», — уточнили в министерстве.

Для малого, среднего бизнеса и граждан размер скидки составляет 1/2 от стоимости переоборудования, для крупного бизнеса — 1/3. Чтобы принять участие в программе, владельцу транспортного средства необходимо обратиться в один из пунктов, включенных в реестр, получить заключение технической экспертизы, оформить договор со скидкой и разрешение на переоборудование. После установки газобаллонного оборудования нужно получить свидетельство соответствия конструкции транспортного средства и изменения в ПТС и СТС в ГИБДД.

Напомним, в формате субсидирования затрат регион поддерживает и инвесторов, которые строят станции заправки транспорта компримированным природным газом. Также определен перечень перспективных мест для размещения таких объектов на территории Челябинской области.