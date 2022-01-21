В Челябинской области почти 800 водителей получили субсидии для перевода машин на газ

Программа по переоборудованию транспортных средств продолжается

В 2019 году Челябинская область по инициативе губернатора Алексея Текслера вошла в число 27 пилотных регионов по развитию газомоторной инфраструктуры. Между правительством региона и Министерством энергетики Российской Федерации подписано два соглашения о софинансировании мероприятий. Государственная поддержка предоставляется по двум направлениям: строительство газозаправочной сети и формирование спроса на метан через переоборудование транспортных средств. До конца 2024 года на эти цели направят 1,3 млрд рублей, в том числе 1 млрд — из федерального бюджета.

«Развитие данной отрасли имеет особое значение для региона как в контексте улучшения экологической обстановки, так и в рамках развития перспективных экономических направлений. За счет расширения использования более чистого и безопасного вида топлива — природного газа можно значительно снизить вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта», — отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

С момента запуска программы в регионе с государственной поддержкой переоборудовали 772 транспортных средства. С 2022 года реализацию этого направления курирует министерство дорожного хозяйства и транспорта. По данным ведомства, в этом году планируется перевести на газ 1683 машины, в 2023-м — 3876 транспортных средств, а в 2024-м — 1538. Для переоборудования водителю нужно обратиться в один из аккредитованных пунктов, заключить договор, оплатить установку газобаллонного оборудования с учетом предоставляемой скидки, а после этого оформить свидетельство в ГИБДД.

Поддерживает Челябинская область и инвесторов, которые строят газовые заправки. На один такой объект предоставляют 36 млн рублей. Эта сумма покрывает примерно треть расходов. В 2021 году в эксплуатацию ввели пять заправок. Они появились в Челябинске, Магнитогорске, Снежинске, Южноуральске и Красноармейском районе. Всего направлено субсидий на сумму 144 млн рублей. С учетом ранее запущенных заправок сейчас в Челябинской области 23 подобных объекта и одна передвижная. До конца 2024 года планируется увеличить региональную сеть до 44 АГЗС. По всей области определено 70 перспективных земельных участков для размещения заправок. В 2022 году на создание объектов готовы направить 396 млн рублей.

«Перевод машин на газ — это хорошо. Я искренне считаю, что для нашей страны более актуален переход на газ, чем на электричество. Электромобиль, конечно, очень хорош, это современные технологии. Но у батареи есть одна неприятная особенность — ее емкость зависит от температуры окружающей среды. При температуре от минус 25 градусов и ниже уходит до 40% емкости батареи. С газом удобнее. Это такое же экологически чистое топливо, оно помогает сократить расходы. Поскольку люди переходят на газ — значит, это рентабельно. Сейчас растут цены на бензин, поэтому на газ могут перейти еще больше автовладельцев», — рассказал ИА «Первое областное» председатель Ассоциации автодилеров Челябинска Александр Рулевский.

Природный газ считается наиболее экономичным, экологичным, безопасным и технологичным топливом. По данным министерства экономического развития региона, в Челябинской области ежегодно потребляется около 16 млрд кубометров газа. Из них 83% — обеспечение промышленности и электроэнергетики, 10% — коммунально-бытовое потребление. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива составляет почти 15 млн кубометров — это не более 1%.