Коммунальную технику в Челябинской области переведут на метан

Опытный образец машины на газе создали в рамках региональной кооперации

В Челябинской области стартует реализация программы по переводу коммунальной техники на сжиженный природный газ — метан. Губернатору Алексею Текслеру представили опытный образец комбинированной дорожной машины. Ее создали в кооперации миасские автозавод «Урал» и предприятие «СпецАгрегат». Газовое оборудование предоставляет компания «Раритэк». Заправлять будут газом от «Новатэка». Конструкторы уже разрабатывают летний вариант машины, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Алексей Текслер отметил, что в экологии нет мелочей. Количество транспорта увеличивается из года в год. Поэтому перевод техники на более экологичный вид топлива — газ — способствует снижению загрязнения воздуха. На метане работает общественный транспорт. Личные автомобили тоже переоборудуют на газ. Следующий шаг — перевод на СПГ коммунальной техники.

«Коммунальной техники много. Машины занимаются содержанием улиц и дорог в наших городах, на региональных и федеральных трассах. Это первая ласточка. Автомобильный завод „Урал“ с партнерами произвели машину, она работает на сжиженном природном газе. Это метан. Дальше планы перевода на метан мусоровозов и другой техники»,— говорит губернатор.





Машину получит компания «Урал-Сервис-Групп». Техника будет работать на содержании региональных дорог. Тестирование запланировано на два месяца. После этого подведут итоги, выяснят, какие показатели подтверждены, а какие — нет. Затем подрядчик примет решение о покупке машины, сообщил заместитель генерального директора автозавода «Урал» Александр Васильев.

«Такая машина в два раза экологичнее. По расходу тоже почти в два раза эффективнее, чем дизельное топливо. Пока что компоненты, которые используются при изготовлении автомобиля, немного дороже. Но это компенсируется субсидией от государства и стоимостью самого газа на километр пробега», — рассказывает Александр Васильев.





Представитель автозавода «Урал» отметил, что это не первая подобная машина, которую предприятие изготавливает на газомоторном топливе. Но это новая линейка. Машина имеет колесную формулу 6 на 4 — так называемый дорожный автомобиль.

Генеральный директор завода «СпецАгрегат» Евгений Субачев подчеркивает, что кооперация обеспечивает загрузку предприятий Челябинской области, а налоговые отчисления идут в бюджет региона.





«Автомобиль предназначен для скоростной уборки дорог регионального значения. Обеспечивает уборку снега и посыпку антигололедной смесью для устранения наледи. Мы использовали готовые решения. Здесь представлена комплектация, нужная подрядчику. Прорабатываем летнюю комплектацию. Это будет машина для эффективной работы в городских условиях», — отмечает Евгений Субачев.

Сеть заправок СПГ в Челябинской области активно развивается. Компания «Новатэк» имеет в регионе три такие станции — в Челябинске, Копейске и Магнитогорске. В Уральском федеральном округе их пять, а по России — 14. В Магнитогорске работает комплекс по сжижению газа, откуда его поставляют по всему УрФО. Об этом рассказал замдиректора департамента по газификации и маркетингу малотоннажного СПГ на внутреннем рынке «Новатэка» Александр Хрикулов. По его словам, завод загружен полностью. Метаном заправляют магистральные тягачи и автобусы. Теперь СПГ будет использоваться и для работы коммунальной техники.





«Газ по экологии в разы превосходит традиционные моторные виды топлива, в первую очередь дизель. В Челябинске около 300 автобусов уже работают на метане. До конца этого года для муниципалитетов закупим 46 автобусов. Для всего региона приобретаем 131 машину. Продолжаем работу по переводу на газ личного транспорта. За последние несколько лет благодаря субсидии, которая выплачивается из бюджета, более 2200 машин уже переведено на метан. Он существенно дешевле бензина и для граждан, и для компаний», — говорит губернатор Алексей Текслер.





В 2024 году, по словам главы региона, на программу по переводу автомобилей на газ направят почти 47 млн рублей. Планируется переоборудовать около двух тысяч автомобилей.

«Главное, за что мы сегодня боремся, — это экология. В совокупности все это даст положительный результат. Экология в наших городах и в регионе в целом будет улучшаться», — резюмировал губернатор.