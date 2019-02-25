/ О востребованности программы «Земский учитель» высказались сельские педагоги

Преподаватели в деревнях поддержали инициативу Владимира Путина.

На прошлой неделе в Послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин озвучил инициативу о введении программы «Земский учитель», которая должна стать аналогична программе «Земский доктор». Глава государства предложил выплачивать педагогам, переехавшим в деревню или малые города, единовременную выплату в 1 миллион рублей.

Инициатива будет иметь успех на местах. В этом уверена директор Кассельской СОШ Оксана Артемьева. По словам педагога, акценты, сделанные в Послании президента в сторону семьи и человека, были расставлены правильно, а ее, как представителя педагогической профессии, интересовал вопрос об образовательной сфере. Оксана Артемьева уверена, что «Земский учитель» будет воспринят положительно.

Считаю, что это будет воспринято всеми только положительно. Мы, как руководители, конечно же, сталкиваемся с кадровым дефицитом. Я говорю от лица школ нашего района. Кадровый дефицит есть. Нам это облегчит задачу в решении данного вопроса. Родители тоже воспримут инициативу положительно, потому что будут уверены, что их детей будет кому учить. И, как сказал Путин: «Если у вас есть какие-то сомнения — не подходите к станку», так мы к станку подойдем уверенно. На сегодняшний мы в центр занятости подаем информацию о том, что вакансий нет. Но, педагог, учитель начальных классов сказала, что уйдет по окончанию учебного года, поэтому у нас встанет необходимость найти учителя. Поэтому мы с радостью будем приветствовать людей, которые посчитают нужным приехать к нам работать. — рассказала сайту «Первый областной» директор Касселькой школы Оксана Артемьева.

На данный момент в школе работают 20 учителей 14 из них — местные выпускники. Оксана Артемьева говорит, что сейчас будут просматриваться заявки студентов — учеников педагогических ВУЗов, в том числе и тех, кто закончил Кассельскую школу. Более того, по словам директора школы, переезд в деревню из города не вызовет трудностей поскольку в поселках созданы все условия, такие как газификация, электричество и доступность продуктов.

О востребованности «Земского учителя» ранее высказался и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам главы региона, инициатива будет актуальна и для самих педагогов, поскольку станет хорошей возможностью профессионального развития.

Правительство Челябинской области системно работает по программам инфраструктурного развития села, поддержки агропромышленного производства, поощряет привлечение специалистов для работы в сельской местности. Ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Мы строим дороги, ведем газификацию, проводим интернет в отдаленные деревни. В этом году на эти цели также предусмотрены значительные бюджетные средства. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, инициатива о введении программы «Земский учитель» была озвучена Владимиром Путиным во время Послания к Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Условия программы схожи с «Земским учителем». Владимир Путин предложил единовременно платить миллион рублей педагогам, которые переедут в деревню.