/ Программа «Земский учитель» будет востребована в Челябинской области

Так считает глава региона Борис Дубровский.

О востребованности программы «Земский учитель» на территории Челябинской области сказал губернатор Борис Дубровский. Глава региона назвал инициативу президента, аналогичную программе «Земский доктор», привлекательной в первую очередь для педагогов, поскольку это отличная возможность для профессионального развития и улучшения материальных возможностей.

Правительство Челябинской области системно работает по программам инфраструктурного развития села, поддержки агропромышленного производства, поощряет привлечение специалистов для работы в сельской местности. Ремонтируются школы, детские сады, дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты. Мы строим дороги, ведем газификацию, проводим интернет в отдаленные деревни. В этом году на эти цели также предусмотрены значительные бюджетные средства. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, предложение создать программу «Земский учитель» было озвучено Владимиром Путиным во время Послания Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Глава государства огласил и условия программы — они схожи с программой «Земский доктор». Президент России предложил платить педагогам, переехавшим в деревню или малый город, единовременную выплату в 1 миллион рублей.