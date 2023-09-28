В Челябинской области расширили применение региональной выплаты на газификацию

Теперь деньги можно направить на реконструкцию системы отопления

В Челябинской области действует региональная единовременная выплата на газификацию. Южноуральцы могут получить до 150 тысяч рублей на покупку и установку газового оборудования в дом. 28 сентября депутаты Законодательного собрания области расширили возможности применения выплаты. Теперь деньги можно направить на реконструкцию системы отопления.

В ходе 41-го заседания депутаты Законодательного собрания проголосовали за возможность направлять деньги спецвыплаты на покупку и установку оборудования, необходимого для устройства или переделки систем отопления. По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, необходимость такого дополнения обоснована обращениями южноуральцев и предложением губернатора Алексея Текслера.

Полномочия по мере соцподдержки переданы органам местного самоуправления. Напомним, выплату инициировал губернатор Алексей Текслер. Сначала подразумевалось, что на компенсацию расходов по покупке и установке газового оборудования от 60 тысяч рублей получат несколько льготных категорий граждан. Затем перечень этих категорий расширился. А сумма выплат выросла сначала до 100 тысяч рублей. В этом году по решению главы региона ее увеличили до 150 тысяч рублей. Семьи участников специальной военной операции могут получить на эти цели до 200 тысяч рублей.